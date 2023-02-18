Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,695.50
BTC/USDT
24,578.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi" iddiasına yönelik açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi" iddiasına ilişkin bahse konu hanede refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmadığı açıklamasında bulundu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 18.02.2023
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi" iddiasına yönelik açıklama

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi" iddiasına ilişkin bahse konu hanede refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmadığı, hanede kalanların Suriye'deki savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocukları olduğu ve çocuklar açısından herhangi bir ihmal ve istismar bulgusunun bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.

Bakanlıkça, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası" başlıklı haber ve paylaşımlara ilişkin açıklamada bulunuldu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Haberde bahsi geçen konu ile ilgili olarak 10 Şubat 2023 tarihinde belirtilen adrese kolluk ve Beykoz Sosyal Hizmetler Merkezi (SHM) ekiplerimizle hane ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan tespit neticesinde hanede kalan refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmamış olup, hanede kalanların Suriye'deki savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocuklarının olduğu, çocuklar açısından herhangi bir ihmal ve istismar bulgusunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Hane ziyareti sonrasında ailelere Bakanlığımız hizmetleri ve bu hizmetlere ihtiyaç duymaları halinde temas kurabilecekleri iletişim kanalları ile ilgili gerekli bilgilendirme de yapılmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş merkezli ikinci depremde enkaz altında kalan askeri araç kışlasına taşındı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Mazot ve gübre desteğini 11 ilimiz için nakdiye çevirdik
84 yaşındaki depremzede Emine Kadıoğlu: Depreme hastanede yakalandım. Adıyaman'daki evim artık yok
Bakan Kurum: Depremin ağır hasar verdiği yerlere yeni bir master plan çalışması yapıyoruz
Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi" iddiasına yönelik açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Depremzede çocuklar cemaatlere verildi" iddiasına yönelik açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet