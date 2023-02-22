Dolar
18.88
Euro
20.12
Altın
1,837.38
ETH/USDT
1,641.70
BTC/USDT
24,051.00
BIST 100
5,121.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Ağrılı kadınlar depremzedeler için uyku tulumu mesaisinde

Ağrı'da halk eğitim merkezlerindeki kursiyer kadınlar, depremzedeler için günde 500 uyku tulumu dikiyor.

Abdullah Söylemez   | 22.02.2023
Ağrılı kadınlar depremzedeler için uyku tulumu mesaisinde

Ağrı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kentte başlatılan yardım seferberliği devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki halk eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğreticiler ile kursiyerler de depremzedeler için kışlık giysi dikiminin ardından uyku tulumu üretimine başladı.

Kadınların hazırladığı uyku tulumları, yardım tırlarıyla deprem bölgesine gönderiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kursiyerleri ziyaretinde, camia olarak deprem bölgesine yardımlarda bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Kursiyerlerin depremzedelerin ısınma ihtiyaçlarına katkıda bulunmak için çalışma yaptığını belirten Kökrek, şöyle konuştu:

"İnşallah burada ürettiğiniz ürünler, vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yaralarını sarmaya imkan sunar. İl genelinde günlük 500 uyku tulumu üretilip deprem bölgesine sevkiyatı yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız, kardeş şehir olarak Kahramanmaraş'ı tanımladı. Burada ürettiğimiz uyku tulumlarını deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iletiyoruz. Allah bu tür felaketleri bir daha ülkemizde göstermesin. Buradaki usta öğreticilerimiz 7 gün 24 saat görev yapıyor. Hafta içi ve hafta sonu demeden üretim yapıyorlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Trakya'dan deprem bölgesine yardım ve destek sürüyor
Eskişehir'de konut alanı bölgelerindeki imar planlarında fay hattının dikkate alınması çağrısı
Ardahan'ın Damal ve Posof ile Ağrı'nın Hamur ilçesinde eğitime kar engeli

Benzer haberler

Ağrılı kadınlar depremzedeler için uyku tulumu mesaisinde

Ağrılı kadınlar depremzedeler için uyku tulumu mesaisinde

Farklı ülkelerden gelen yardımlar Diyarbakır'daki depremzedelere ulaştırılıyor

Botunu çıkarıp depremzede vatandaşa veren Mehmetçik Çin'de haber oldu

Elbistan'da AFAD koordinasyonunda kurulan konteyner evlerde yaşam başladı

Elbistan'da AFAD koordinasyonunda kurulan konteyner evlerde yaşam başladı
Süleyman dede ürettiği bastonları deprem bölgesine gönderdi

Süleyman dede ürettiği bastonları deprem bölgesine gönderdi
Gönüllü doktor ve hemşireler Kırıkhanlı depremzedelere birinci basamak sağlık hizmeti veriyor

Gönüllü doktor ve hemşireler Kırıkhanlı depremzedelere birinci basamak sağlık hizmeti veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet