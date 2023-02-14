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Adıyaman’da Merve Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin 209'uncu saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu Faez Ghanam ve eşi Fatma kurtarıldı. - VTR
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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da depremin 207. saatinde 12 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Berat Yücel, 207 saat sonra çıkarıldı.

Mesut Varol   | 14.02.2023
Adıyaman'da depremin 207. saatinde 12 yaşındaki çocuk kurtarıldı Fotoğraf: Mesut Varol - AA

Ankara

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekipleri, Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında Berat Yücel'e ulaştı.

207 saat sonra sağ olarak çıkarılan Yücel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yücel'in babası ve kardeşlerini arama çalışması sürüyor.


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