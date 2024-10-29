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Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

Washington Post'un sahibi Bezos, gazetenin "başkan adayı desteklememe" kararını savundu

Washington Post'un (WP) sahibi Jeff Bezos, gazetenin 36 yıllık geleneğini bozarak ülkedeki başkanlık seçiminde "hiçbir adaya destek vermeme" kararını, "doğru olan bu" ifadesiyle savundu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Washington Post'un sahibi Bezos, gazetenin "başkan adayı desteklememe" kararını savundu

Washington

Bezos, ana akım medyada güçlü bir yeri olan ve sol liberal çizgisiyle genellikle Demokrat adaylara destek veren WP gazetesinin 36 yıldan sonra ilk defa "hiçbir adaya destek vermeme" kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Gelen tepkilerin ardından yaptığı açıklamada Bezos, "Gazetenin bir başkan adayını desteklemesinin seçimlerde kritik etkisinin olmadığını" savundu.

Hiçbir kararsız seçmenin tercihini bir gazeteye göre yapmayacağını belirten Bezos, "Bir adayı destekleme, yalnızca bağımsız olunmadığı algısı yaratır. Doğru olan bunu sona erdirmektir." ifadesini kullandı.

WP'nin kararına tepkiler

WP'nin, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde hiçbir adaya destek vermeme kararı almasının ardından editör kurulundan 3 kişinin istifa ettiği belirtilmişti.

ABD Ulusal Halk Radyosu'nun (NPR) raporunda ise kararın ardından yaklaşık 200 bin dijital aboneliğin iptal edildiği iddia edilmişti.

Amerikan medyasında "bir başkan adayını destekleme" geleneği

Amerikan medyasında başkanlık seçimleri öncesinde medya kuruluşlarının kendilerini yakın hissettikleri başkan adayına destek açıklaması yapması geleneksel bir "tutum beyanı" olarak görülüyor.

Bu yaklaşımın "bağımsız medya" söylemiyle örtüşmediği yönündeki tartışmaların halen yapıldığı ABD'de, ana akım sol liberal medyanın büyük oranda Demokrat adayları, sağ muhafazakar medyanın ise Cumhuriyetçi adayları desteklediği biliniyor.

Bazı uzmanlar ise ABD'de giderek derinleşen siyasi ayrışma ve medyanın karşılaştığı ekonomik zorluklar dolayısıyla, ulusal gazetelerin herhangi bir başkan adayını destekleyerek bazı abonelerini kaybetme riskinden kaçınmak istediklerine işaret ediyor.

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