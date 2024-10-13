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Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

Sağlık raporunu paylaşan Harris'in kampanyası, Trump'ı güncel sağlık durumunu açıklamaya çağırdı

Demokrat Partinin 5 Kasım'daki seçimlerde başkan adayı Kamala Harris'in sağlık raporunu açıklamasının ardından seçim kampanyası ekibi, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'a "sağlık durumunu bildirmesi" çağrısı yaptı.

Aynur Şeyma Asan  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Sağlık raporunu paylaşan Harris'in kampanyası, Trump'ı güncel sağlık durumunu açıklamaya çağırdı

Ankara

CBS News'taki habere göre, ABD Başkan Yardımcısı Harris'in doktoru Joshua Simmons, başkan yardımcısının sağlık durumu, ailesinin sağlık geçmişi gibi detayların yer aldığı sağlık raporunu açıkladı.

Simmons, yazılı açıklamasında, Harris'in sağlık durumunun "mükemmel" olduğunu ve "başkanlık için gerekli fiziksel ve zihinsel dirence sahip olduğunu" belirtti.

Harris'in bazı alerjileri nedeniyle 3 yıldır alerjen immünoterapisi gördüğünü belirten Simmons, Harris'in aile geçmişinde kolon kanseri görüldüğünü, bu nedenle Harris'in düzenli olarak gerekli tetkikleri yaptırdığını aktardı.

Raporun açıklanmasının ardından Harris'in seçim kampanyası ekibi, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Trump'a "güncel sağlık durumunu açıklama çağrısı" yaptı.

Daha sonra Trump'ın seçim kampanyası yetkilileri, eski başkanın "başkomutan olmak için mükemmel ve kusursuz sağlıkta" olduğunu ifade etti ancak sağlık durumuna ilişkin detay vermedi.

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