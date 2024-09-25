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Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

ABD'lilerin yüzde 42'si Walz, yüzde 27'si Vance hakkında "olumlu" görüşe sahip

ABD'de yapılan ankete göre, seçmenlerin yüzde 42'si Demokratların Başkan Yardımcısı adayı Minnesota Valisi Tim Walz hakkında, yüzde 27'si Cumhuriyetçilerin Başkan Yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance hakkında "olumlu" görüşe sahip.

Aynur Şeyma Asan  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
ABD'lilerin yüzde 42'si Walz, yüzde 27'si Vance hakkında "olumlu" görüşe sahip

Ankara

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile 12-16 Eylül tarihlerinde yaptığı ankette 2028 kişi Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin başkan yardımcısı adaylarına ilişkin görüşlerini bildirdi.

Ankete göre, katılımcıların yüzde 27'si Cumhuriyetçi Partinin Başkan Yardımcısı adayı Vance hakkında "olumlu" görüşe sahipken Demokratların Başkan Yardımcısı adayı Walz hakkında ise bu oran yüzde 42 olarak kayıtlara geçti.

Katılımcıların yarısından çoğu Vance, yüzde 30'dan fazlası ise Walz hakkında "olumsuz" düşündüklerini ifade etti.

Buna göre, Walz hakkında "olumlu" görüş bildiren katılımcıların, Vance hakkında "olumlu" düşünenlerden fazla olduğu tespit edildi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkan seçimi yaklaşırken iki partinin başkan yardımcısı adayları Vance ve Walz, 1 Ekim'de canlı yayında karşı karşıya gelecek.

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