Dolar
34.24
Euro
37.66
Altın
2,622.00
ETH/USDT
2,451.70
BTC/USDT
62,430.00
BIST 100
9,044.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, ABD Başkanlık Seçimleri 2024

ABD'de güncel ankete göre Harris, Trump karşısında yarışı az farklı önde götürüyor

ABD'de yapılan güncel bir ankete göre, yüzde 49 desteğe ulaşan Demokrat aday Kamala Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 3 puan önünde yarışı götürüyor.

Hakan Çopur  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
ABD'de güncel ankete göre Harris, Trump karşısında yarışı az farklı önde götürüyor

Washington

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken New York Times (NYT) gazetesi ile Siena tarafından yapılan ortak anket, yarışın halen başa baş olduğunu ortaya koydu.

NYT'nin yayımladığı haberde, Demokrat Harris'in ankete katılanların yüzde 49'unun desteğini alırken Cumhuriyetçi Trump'ın ise yüzde 46 düzeyinde destek bulduğu kaydedildi.

Söz konusu anketin 29 Eylül-6 Ekim tarihlerinde ülke genelinde yapıldığını aktaran NYT, Harris'in önceki anketlere kıyasla ilk kez Trump'ın önünde çıktığını vurguladı.

Son NYT-Siena anketinin eylül ortasında yapıldığını ve o ankette iki rakibin yüzde 47 ile aynı puanda çıktığını hatırlatan gazete, Harris'in ufak adımlarla da olsa Trump'ın önüne geçmesinin seçmen nezdinde günden güne daha fazla karşılık bulduğu anlamına geldiğini belirtti.

ABD'de 60. başkanlık seçimleri 5 Kasım Salı günü yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç'tan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarına uyarı
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırılarını kınadı
Tayvan Milli Günü, Ankara'da kutlandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD başkanının söylediği söz, insanlık adına kabul edilebilir bir söz değildir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Televizyon kanallarımız,gazetelerimiz kötülüğü kamuoyunun gündeminde tutamazlar

Benzer haberler

ABD'de güncel ankete göre Harris, Trump karşısında yarışı az farklı önde götürüyor

ABD'de güncel ankete göre Harris, Trump karşısında yarışı az farklı önde götürüyor

Biden'dan, "Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir" uyarısı

Biden, Milton Kasırgası dolayısıyla Almanya ve Angola ziyaretlerini erteledi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'in birinci yılında "İsrail'in yanındayız" mesajı verdi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'in birinci yılında "İsrail'in yanındayız" mesajı verdi
Türkiye'nin ABD'ye ihracatı otomotiv endüstrisi öncülüğünde ivmelendi

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı otomotiv endüstrisi öncülüğünde ivmelendi
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi: İsrail soykırıma varan bir kabus yaşatmaya devam ediyor

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi: İsrail soykırıma varan bir kabus yaşatmaya devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet