Trump'tan devir teslim açıklaması: Düzenli bir geçiş süreci olacak
ABD Başkanı Trump, Kongredeki oylama sonrası yaptığı açıklamada, devir teslime ilişkin, "Düzenli bir geçiş süreci olacak" dedi.
Ankara
ABD Başkanı Donald Trump, Kongredeki oylama sonrası yaptığı açıklamada, devir teslime ilişkin, "Düzenli bir geçiş süreci olacak" dedi.
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