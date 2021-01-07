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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Trump'tan devir teslim açıklaması: Düzenli bir geçiş süreci olacak

ABD Başkanı Trump, Kongredeki oylama sonrası yaptığı açıklamada, devir teslime ilişkin, "Düzenli bir geçiş süreci olacak" dedi.

Emel Gözellik   | 07.01.2021
Trump'tan devir teslim açıklaması: Düzenli bir geçiş süreci olacak

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump, Kongredeki oylama sonrası yaptığı açıklamada, devir teslime ilişkin, "Düzenli bir geçiş süreci olacak" dedi.

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