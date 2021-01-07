Euro
8.91
Dolar
7.26
BIST 100
1,517.48
Altın
1,917.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim'den ülke savunmasını güçlendirme mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin askeri savunmasını güçlendireceğini söyledi.

Fuat Kabakcı   | 07.01.2021
Kuzey Kore lideri Kim'den ülke savunmasını güçlendirme mesajı

Ankara

Başkent Pyongyang’da 5 yıl aradan sonra düzenlenen Kore İşçi Partisi 8. Kongresinin ikinci oturumunda konuşan Kim, "devletin savunma kabiliyetini daha üst seviyelere" taşıyacağını belirterek ülkesinin ve halkının güvenliğini koruma isteğini dile getirdi.

Oturum sonrasında savunma kabiliyetinin ne şekilde artırılacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kongrenin açılışında ülkenin neredeyse tüm sektörlerinin ekonomik kalkınma planlarının gerisinde kaldığını belirten Kim, 2016 yılında belirlenen 5 yıllık kalkınma planının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf etmişti.

Yönetiminin karşılaştığı zorlukları "şimdiye kadarki en kötü ve beklenmedik" şeklinde yorumlayan Kim, 5 yıllık yeni bir plan çağrısında bulunmuştu.

Kore İşçi Partisinin en üst düzey karar organı olan Kongre, en son 2016 yılında toplanmıştı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları belirlendi
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 929 bini geçti
Salgın dünya genelinde eğitimi de sekteye uğrattı
Tokyo ve çevresinde Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi
Abdi İbrahim Kovid-19 aşısı üretimi için izin belgesi aldı

Benzer haberler

Kuzey Kore lideri Kim'den ülke savunmasını güçlendirme mesajı

Kuzey Kore lideri Kim'den ülke savunmasını güçlendirme mesajı

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 vakası görülmediğini iddia eden Kuzey Kore aşı talep etti