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Dünya, Koronavirüs

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 929 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 929 bin 778'e yükseldi.

Gökhan Kavak   | 07.01.2021
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 929 bini geçti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 69 bin 960 kişi hayatını kaybetti.

Kıtadaki vaka sayısı 2 milyon 929 bin 778'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 407 bin 81'e çıktı.

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