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Dünya

ABD'de Kongre başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmi olarak tescil etti

ABD'de Kongre, başkanlık seçimini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığını resmi olarak tescil etti.

Emel Gözellik   | 07.01.2021
ABD'de Kongre başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmi olarak tescil etti

Ankara

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde belirlenen Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, Demokrat Joe Biden lehine seçim sonuçları resmen tescil edildi.

ABD Kongre binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmen onayladı.

Kongrede Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini bir araya getiren ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in riyaset ettiği ortak oturumda, alfabetik sıraya göre her eyaletin delege oylarının hangi başkan adayı ile başkan yardımcısı adayına gittiği yüksek sesle okundu.

ABD Kongresindeki oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 270 delege eşiğini geçerek resmen Başkan oldu.


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