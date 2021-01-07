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Dünya

BAE ile Katar arasında seyahat ve ticaret yeniden başlayacak

BAE, Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.

Ekrem Biçeroğlu   | 07.01.2021
BAE ile Katar arasında seyahat ve ticaret yeniden başlayacak

İstanbul

BAE, Katar’la varılan Ula Anlaşması'ndan itibaren bir hafta içinde iki ülke arasındaki seyahat ve ticaretin yeniden başlayacağını duyurdu.

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