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Dünya

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda ölü sayısı 4'e yükseldi

ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Hakan Çopur   | 07.01.2021
ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda ölü sayısı 4'e yükseldi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington DC

Washington Polis Şefi Robert Contee, Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Contee, açıklamasında, Kongre içinde polis tarafından vurulan ve daha önce hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenlerden 1'inin erkek, 2'sinin kadın olduğunu ve bu kişilerin kaldırıldıkları acil servislerde öldüklerini aktaran polis şefi, söz konusu kişilerin kimliklerini açıklamadı.

Contee ayrıca, olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığını ve en az 52 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Dün Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Kongre binasına girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri bina içinde güvenli bir yere götürülmüştü.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

Trump, olaylar üzerine Kongreye Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı vermişti.

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