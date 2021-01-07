ABD'de Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonrası güvenlik güçleri Kongre girişini kapattı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Polis göstericilere müdahale etti. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Polis göstericilere müdahale etti. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Polis göstericilere müdahale etti. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Polis göstericilere müdahale etti. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Binaya giren göstericiler, polisin müdahalesi üzerine biber gazından etkilendi. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Polis göstericilere biber gazı ile müdahale etti. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. ( Mostafa Bassim - Anadolu Ajansı )
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının netleştirilmesi için bugün yapılacak Kongre oturumu öncesinde Washington'da düzenlediği miting ile destekçilerine seslendi. Mitinge katılan destekçiler, Trump fotoğrafları taşıdı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonrası güvenlik güçleri Kongre girişini kapattı ve göstericilere müdahale etti. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonrası güvenlik güçleri Kongre girişini kapattı ve göstericilere müdahale etti. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenledi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenledi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenledi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonrası güvenlik güçleri Kongre girişini kapattı ve göstericilere müdahale etti. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Bazı göstericiler, polisin müdahalesi sonucu biber gazından etkilendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington DC'de toplanan Trump destekçileri, Trump'ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse'de yaptığı konuşmanın ardından Kongre binasına yürüdü. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington DC'de toplanan Trump destekçileri, Trump'ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse'de yaptığı konuşmanın ardından Kongre binasına yürüdü. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington DC'de toplanan Trump destekçileri, Trump'ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse'de yaptığı konuşmanın ardından Kongre binasına yürüdü. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Bazı medya kuruluşlarının ekipmanları zarar gördü. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonrası güvenlik güçleri Kongre girişini kapattı ve göstericilere müdahale etti. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonrası güvenlik güçleri Kongre girişini kapattı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun, polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonrası güvenlik güçleri Kongre girişini kapattı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )