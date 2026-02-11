Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ruslan Rehimov  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Hasan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" karesini seçen Hasan, "Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafından yana seçim yaptı.

Hasan, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" karesini oylarken "Spor" kategorisinde tercihini Costas Baltas'in "Zaferin ardından" fotoğrafından yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" fotoğrafına oy veren Hasan, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" karesini seçti.

Hasan, tüm fotoğrafları beğendiğini ve etkileyici bulduğunu söyleyerek "kareleri ölümsüzleştiren" fotoğrafçıları tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

