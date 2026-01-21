Dolar
43.29
Euro
50.81
Altın
4,860.69
ETH/USDT
2,977.30
BTC/USDT
89,634.00
BIST 100
12,805.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aybet, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Esra Taşkın  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aybet, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/AA

Paris

Büyükelçi Aybet, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aybet, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

"Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" isimli karesini tercih eden Aybet, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım​​​​​​​'ın "Nöbet" adlı fotoğrafından yana oyunu kullandı.

Aybet, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" isimli fotoğrafını seçerken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli​​​​​​​'nin "Dolunay sefası" adlı karelerini tercih etti.

Büyükelçi Aybet, AA muhabirine, "Yılın Kareleri" oylaması hakkında "Çok güzel bir oylama aslında bu. Ben de bu sene buna dahil olduğum ve bu resimleri seçebildiğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Oylamadaki fotoğrafların birbirinden değerli ve güzel olması nedeniyle seçim yapmanın çok zor olduğunu dile getiren Aybet, bu yılki oylamada "Gazze: Açlık" başlıklı kategori gibi çok anlamlı kategoriler olduğunu ifade etti.

Aybet, "Gazze: Açlık" kategorisinden Ali Jadallah'ın resmini seçtiğini kaydederek, "Bu resim gerçekten Gazze'deki bütün vahşeti ve yıkımı bütüncül olarak gösteren bir resim." dedi.

Bu resmin aynı zamanda bölgedeki insani trajediyi her boyutuyla ortaya koyduğunu vurgulayan Aybet, "UNESCO'da Gazze konusunda ülkemiz çeşitli karar tasarılarının onaylanmasında öncülük etti." bilgisini paylaştı.

Aybet, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarının engellenmemesi için karar tasarısına öncülük eden ülkelerden biri olduğunun ve bu tasarıyı başarıyla geçirdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"UNESCO'daki her platformda son bir sene içinde bilhassa UNESCO'nun öldürülen gazetecilere karşı eşit hassasiyet göstermesini hep vurguladım. Mesela dünyanın çeşitli yerlerinde öldürülen gazeteciler hakkında UNESCO beyan veriyor. Fakat Gazze'de öldürülen gazeteciler hakkında maalesef sayıların hepsini yansıtmadan bir kısmında bir açıklama yayınladı. Hepsiyle değil. Biz bu sonuna kadar takip ettik ve UNESCO'daki her platformda bunu dile getirdik."

UNESCO'da Gazze Fonu olduğundan bahseden Aybet, "Biz bu fona katkı yapan ilk ülkeyiz ve bugüne kadar da yaklaşık 128 bin dolar katkımız oldu. Onun için Gazze kategorisinde bir resim seçmek benim için Türkiye'nin UNESCO Büyükelçisi olarak gerçekten çok anlamlı ve manidar. Ve bana bu fırsatı verdiği için Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 12 zanlı gözaltına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Organize suç örgütlerine yönelik 9 ildeki operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonunda 54 şüpheli yakalandı
Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi kamerada
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aybet, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aybet, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Adana'da itfaiye ekipleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Büyükelçi Hakan Çakıl, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
Marmara Üniversitesi Rektörü Okur, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Marmara Üniversitesi Rektörü Okur, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet