Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muhammet Tarhan  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

Marrapodi, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki fotoğraflarını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor" kategorisinde Harun Özalp'in "Sıralama" karelerine oy veren Marrapodi, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya İnat", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay Sefası" fotoğraflarını tercih etti.

Marrapodi, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde ise Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğraflarını seçti.

Büyükelçi Marrapodi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da "Yılın Kareleri" için oy kullanma şansı bulduğu için mutlu olduğunu belirterek, "(Yılın Kareleri) Birçok fotoğrafçıya sanatlarını sergileme, aynı zamanda farklı sektörlerdeki belirli anları yakalama, yeteneklerini gösterme imkanı veriyor." dedi.

Marrapodi, birçok kareden etkilendiğini, kendisine bir mesaj ilettiğini düşündüğü fotoğrafları seçtiğini dile getirdi.

Oylama 15 Şubat saat 17.00'ye kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

