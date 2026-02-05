Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Hakkari Valisi Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sayim Harmancı  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Hakkari Valisi Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Hakkari Valiliği

Hakkari

Vali Çelik, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğraflarını seçen Çelik, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" karelerine oy verdi.


İnsansız Hava Kaleleri - TEKNOFEST İstanbul

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Çelik, "Portre"de ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini tercih etti.


Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı

Vali Çelik, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu söyledi.

Oylamadaki karelerin geride kalan yılın özeti gibi olduğunu belirten Çelik, "Bu fotoğraflar, hayatın birçok aşamasında fark edemediğimiz birçok anı fark etmemizi sağlıyor. Her şeyi, sıkıntıları, zorlukları, toplumun tüm kesimlerindeki insanların olaya bakışını bir perspektifle bir şekilde algılamamızı kolaylaştırıyorlar. Hepsinin emeklerine sağlık. Dünyada görev yapan Anadolu Ajansımızın değerli çalışanlarına, muhabirlerine, fotoğrafçılarına şükranlarımızı sunuyoruz."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

