Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Çanakkale Valisi Toraman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sevi Gözay Aslan, Burak Akay  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Çanakkale Valisi Toraman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı Fotoğraf: Sevi Gözay Aslan/AA

Çanakkale

Vali Toraman, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah’ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı” fotoğrafını seçen Vali Toraman, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karesini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Arife Karakum’un "Hava topu" fotoğrafını oylayan Toraman, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül’ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat"ta da Elif Öztürk’ün "Hava yolu" karesine oy verdi.

Toraman, "Portre"de ise Ahmet Aslan’ın "Yılların ardından" fotoğrafını seçti.

Vali Toraman, yaptığı değerlendirmede, Anadolu Ajansının hem yurt içinde hem de yurt dışında son derece başarılı habercilik faaliyetleri yürüttüğünü ifade etti.

Haberin yalnızca metinden oluşmadığını, fotoğrafın da haberin ögelerinden biri olduğunu dile getiren Toraman, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla ajansın çalışanlarının bu sene çektiği fotoğrafların hepsi birbirinden kıymetli. Bu fotoğrafları biraz da şöyle değerlendirmek lazım, bunlar arşiv niteliğinde, tarihi birer vesika niteliğinde muhafaza edilecek, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, geriye dönüp bakıldığında meraklısına bugünleri aydınlatacak, hatırlatacak önemli malzemeler. O yüzden önemli bu fotoğraflar.

Eskiden foto muhabirliği diye bir ihtisas alanı bile vardı. Bu alanda uzmanlaşmış muhabirler vardı ama şimdi tabii habercilik de şekil değiştiriyor. Fakat günün sonunda haberde fotoğraf vazgeçilmez bir unsur."

Anadolu Ajansının muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Toraman, "Anadolu Ajansı bizim milli ajansımız, yurt içindeki ve yurt dışındaki faaliyetlerinden ötürü gurur duyuyoruz. Tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

