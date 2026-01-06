Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
logo
Batman Valisi Canalp AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Batman Valisi Ekrem Canalp, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İbrahim Toprak, Şahin Seçen  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Batman Valisi Canalp AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Şahin Seçen/AA

Batman

Canalp, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açılık" kategorisinde Ali Jadallah’ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafına oy veren Canalp, "Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'nın "Mavi vatanımız" başlıklı fotoğrafını tercih eden Canalp, "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" ve "Spor" kategorisinde de Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

