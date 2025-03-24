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AA Yayınları

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Sözlüğü

24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Sözlüğü

Yayın Adı: Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Sözlüğü
Sayfa Sayısı: 920
Basım Tarihi: 2025Boyut: 16,5 x 23,5 cm
Tür: Uluslararası İlişkiler ISBN: 978-625-97486-5-8    
Dil: İngilizce-Fransızca-TürkçeEtiket Fiyatı: 700 TL


Kitap hakkında

Uluslararası ilişkiler ve diplomasinin yerleşik ve güncel terminolojisini doğru anlamak, kaçınılmaz bir gereklilik hâline gelmiştir. Birçok alanda diğer dillerden Türkçeye ihtisas sözlükleri hazırlanmış olmasına rağmen, uluslararası ilişkiler gibi Türkiye’nin geleceği açısından son derece önemli bir alanda böyle bir sözlük hâlâ bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır. Türkiye'nin dünyaya giderek daha fazla açıldığı bu dönemde; Avrupa, Arap dünyası ve Asya gibi farklı bölgelerle kurulan ilişkilerde ortak dilin doğru ve eksiksiz kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu gereksinimden yola çıkarak hazırladığımız İngilizce, Fransızca, Türkçe (açıklamalı) sözlük, alandaki bu önemli eksikliği gidermekte ve uluslararası ilişkiler disiplinine değerli bir katkı sunmaktadır.

Elinizdeki eser, yalnızca uluslararası ilişkiler öğrencilerinin değil, aynı zamanda küresel ve bölgesel gelişmeleri yakından takip etmek isteyen herkesin diplomasideki özellikli kelime ve kavramlara hâkim olmasını sağlayacak kapsamlı bir başvuru kaynağıdır.

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