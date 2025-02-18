|Yayın Adı: Türkiye-Irak İlişkilerinde Yeni Ufuklar
|Sayfa Sayısı: 248
|Basım Tarihi: 2025
|Boyut: 16 x 23 cm
|Tür: Uluslararası İlişkiler
|ISBN: 978-625-97486-3-4
|Dil: Türkçe
|Etiket Fiyatı: 280 TL
Kitap hakkında
Türkiye ve Irak arasındaki tarihsel, siyasi, askerî ve ekonomik ilişkilerin kapsamlı bir analizini sunan Türkiye-Irak İlişkileri, bölgesel politikaları anlamak isteyenler için güvenilir bir referans kaynağı niteliği taşımaktadır. Anadolu Ajansının öncülüğünde hazırlanan bu çalışma, terörle mücadele, sınıraşan sular, Türkiye-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ilişkileri, Türkiye’nin yeni güvenlik konsepti ve Kalkınma Yolu Projesi gibi kritik konuları çok yönlü bir perspektifle ele almaktadır.
Alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan eser, Türkiye'nin Irak’taki stratejik önceliklerini ve bölgenin karmaşık dinamiklerini derinlemesine analiz ederek okuyucuya kapsamlı bir bakış kazandırmaktadır. Anadolu Ajansının zengin bilgi ve belge arşivinden yararlanılarak hazırlanan bu eser; uluslararası ilişkiler, güvenlik politikaları ve diplomasi alanlarında çalışan araştırmacılar, diplomatlar ve öğrencilere hitap etmektedir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.