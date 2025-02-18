Dolar
36.27
Euro
37.94
Altın
2,929.05
ETH/USDT
2,638.60
BTC/USDT
94,903.00
BIST 100
9,916.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
AA Yayınları

Türkiye-Irak İlişkilerinde Yeni Ufuklar

18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Türkiye-Irak İlişkilerinde Yeni Ufuklar

Yayın Adı: Türkiye-Irak İlişkilerinde Yeni Ufuklar
Sayfa Sayısı: 248
Basım Tarihi: 2025Boyut: 16 x 23 cm
Tür: Uluslararası İlişkiler ISBN: 978-625-97486-3-4     
Dil: TürkçeEtiket Fiyatı: 280 TL


Kitap hakkında

Türkiye ve Irak arasındaki tarihsel, siyasi, askerî ve ekonomik ilişkilerin kapsamlı bir analizini sunan Türkiye-Irak İlişkileri, bölgesel politikaları anlamak isteyenler için güvenilir bir referans kaynağı niteliği taşımaktadır. Anadolu Ajansının öncülüğünde hazırlanan bu çalışma, terörle mücadele, sınıraşan sular, Türkiye-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ilişkileri, Türkiye’nin yeni güvenlik konsepti ve Kalkınma Yolu Projesi gibi kritik konuları çok yönlü bir perspektifle ele almaktadır.

Alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan eser, Türkiye'nin Irak’taki stratejik önceliklerini ve bölgenin karmaşık dinamiklerini derinlemesine analiz ederek okuyucuya kapsamlı bir bakış kazandırmaktadır. Anadolu Ajansının zengin bilgi ve belge arşivinden yararlanılarak hazırlanan bu eser; uluslararası ilişkiler, güvenlik politikaları ve diplomasi alanlarında çalışan araştırmacılar, diplomatlar ve öğrencilere hitap etmektedir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşları azaltma kararı
Denizli'de öğrencileri taşıyan servis midibüsü devrildi, 2 ölü, 26 yaralı
Emine Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska, Ankara'daki savaş mağduru çocukları ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beşiktaş'taki kaçak yapılar için harekete geçti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya-ABD görüşmesi bizim için sürpriz oldu

Benzer haberler

Türkiye-Irak İlişkilerinde Yeni Ufuklar

Türkiye-Irak İlişkilerinde Yeni Ufuklar

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet