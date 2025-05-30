60 saniyede ekonomide bugün (30 Mayıs 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📌Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "faizsiz ekonomi" mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 30, 2025
🐑Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri yatırılıyor
📈Türkiye ekonomisi 19 çeyrektir büyüyor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/EdZm7Rt9PN