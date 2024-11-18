60 saniyede ekonomide bugün (18 Kasım 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🇧🇷 G20 Liderler Zirvesi Brezilya’da başladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 18, 2024
📉 3. çeyrekte işsizlik geriledi
💸 Burs ve kredi ödemeleri başladı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/dLdl0FUqV1