60 saniyede ekonomide bugün (08 Temmuz 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🤖Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan dijital devlet mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) July 8, 2025
⚙️TOBB'un "Nefes Kredisi"ne başvurular başladı
📊Trump'tan 12 ülkeye daha tarife mektubu
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/To39igwK1f