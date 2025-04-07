60 saniyede ekonomide bugün (07 Nisan 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📊Asya ve Avrupa piyasalarında sert düşüş— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 7, 2025
🛢️Petrol fiyatları son 4 yılın en düşüğünde
🍋Limon ihracatına geçici fren
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/xycx7JaBc1