Dolar
38.01
Euro
41.73
Altın
3,027.66
ETH/USDT
1,596.30
BTC/USDT
79,750.00
BIST 100
9,351.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (07 Nisan 2025)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
60 saniyede ekonomide bugün (07 Nisan 2025)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İmralı'dan gelen açıklama ilk adımdı, şimdi ikinci adımın atılması lazım
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 22 sanığın yargılanmasına devam edildi
İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in Gazze'de gazetecilerin çadırını vurmasına tepki
Adalet Bakanı Tunç: Yaşadığımız dijital çağda veri yalnızca bir sayı değil insanın varlığının dijital suretidir

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (07 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (07 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (04 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (03 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Nisan 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Nisan 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (28 Mart 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (28 Mart 2025)
60 saniyede ekonomide bugün (27 Mart 2025)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Mart 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet