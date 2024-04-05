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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i de ziyaret etti
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60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (05 Nisan 2024)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
60 saniyede ekonomide bugün (05 Nisan 2024)

Ankara
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