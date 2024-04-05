60 saniyede ekonomide bugün (05 Nisan 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💬Bakan Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 5, 2024
🛍️Ticaret Bakanlığından bayram öncesi 81 ilde denetim
📈ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/LU9j3c3zur