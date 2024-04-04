60 saniyede ekonomide bugün (04 Nisan 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💸Mart ayı ihracat rakamı açıklandı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 4, 2024
👛KOSGEB'den deprem bölgesindeki işletmelere destek
🏘️Kira ve ücret kazancı beyannamesi için son gün yarın
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/7JmR56EOvc