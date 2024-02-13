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Gündem, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına resim sergisi açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri anısına, 45 resimden oluşan "Eserleri ile yaşayan arkadaşlarımızla bir arada" adlı sergi açıldı.

Orhan Pehlül  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına resim sergisi açıldı Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Fakülte salonunda açılan sergide, deprem sonrasında oluşan tahribatlar öğrencilerin yaptığı resimlerde tuvale yansıtıldı.

Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selcen Yüksel Perktaş, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin, kaybettikleri arkadaşları anısına böyle bir sergi düzenlediğini söyledi.

Perktaş, "Burada kaybettiklerimizi bir yandan anarken diğer yandan da ailelerine baş sağlığı diliyorum. Öğrencilerimizin emeklerine sağlık." dedi.

Öğrencilerden Asya Elgay ise depremde hayatını kaybeden arkadaşları için resim yaparken duygulandığını söyledi.

Sergi 1 ay açık kalacak.

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