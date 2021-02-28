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Politika, 28 Şubat

Yeniden Refah Partisi: 28 Şubat postmodern darbesi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Yeniden Refah Partisinden yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta milletin desteğiyle iktidara gelen Necmettin Erbakan'ın görmezden gelindiği, "laiklik kılıfı" ile dış müdahalenin örtbas edildiği belirtildi.

Fırat Taşdemir   | 28.02.2021
Yeniden Refah Partisi: 28 Şubat postmodern darbesi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Ankara

Yeniden Refah Partisinden Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

28 Şubat'ta milletin desteğiyle iktidara gelen Necmettin Erbakan'ın görmezden gelindiği, "laiklik kılıfı" ile dış müdahalenin örtbas edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"28 Şubat postmodern darbesi, Türkiye için acı ve karanlık dönemin başlangıcı olarak bir dönüm noktası oluşturmuştur. Milli iradeye saygılı, egemenlik haklarının çiğnenmediği, baskıcı yöntemlerin olmadığı sağlam bir yapılanma için gerekli yasal çalışmaların yapılması ve darbe girişimlerini önleyecek etkin adımların atılması artık kaçınılmazdır."

28 Şubat'ın açık bir darbe girişimi olarak görülmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "28 Şubat’ın gerisindeki asıl gerçek, uzun zamandır ülkemizin tüm siyasi yaşamını üstü örtük yönetmeye alışmış ve ülkenin siyasi ve ekonomik gidişatına yön vermeye çalışan Siyonist yapılanmanın ve onun uzantısı iç dinamiklerin, dışarıdan müdahaleci ve dayatmacı inisiyatiflerle bilinen güç odaklarını yönlendirmeleri sonucu olarak ortaya çıkmış bir meydan okumadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, 28 Şubat'a medyanın verdiği desteğin de unutulmaması gerektiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin yeniden yükselen bir güç olma yolunda adımlar atılmaya başlandığında ne yazık ki Siyonizm ve dış dinamikler derhal devreye girmekte ve Türkiye'deki iş birlikçileri aracılığıyla gerekli önleyici tedbirlere başvurmaktadırlar. İşte 28 Şubat'a giden yolu bu bağlamda değerlendirmede fayda vardır. Türkiye'nin dış baskılardan uzak bir güç haline dönüşebilmesi için öncelikle dış tahakkümden kurtulması artık bir zaruret haline gelmiştir."


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