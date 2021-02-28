Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, 28 Şubat

Emine Erdoğan: 28 Şubat'ta gencecik insanların hayalleri ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi

Emine Erdoğan, "28 Şubat'ta gencecik insanların hayalleri ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi. Bu hazin gerçeğini bıkıp usanmadan anlatmaya devam etmeliyiz ki her türlü darbe zihniyeti, ebediyen karanlığa gömülsün." ifadesini kullandı.

Andaç Hongur   | 28.02.2021
Emine Erdoğan: 28 Şubat'ta gencecik insanların hayalleri ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter hesabındaki mesajında şunları kaydetti:

"28 Şubat'ta gencecik insanların hayalleri, ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi. Yakın tarihimizin bu hazin gerçeğini bıkıp usanmadan anlatmaya devam etmeliyiz ki, insan haklarını ve milli iradeyi hedef alan her türlü darbe zihniyeti, ebediyen karanlığa gömülsün."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Parmaklarımdaki eklemlere kadar ağrı vardı'
Karlı yolları aşarak yaşlılara Kovid-19 aşısı yapıyorlar
Japon ecza firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi
Çin'den tek dozluk Kovid-19 aşısına yaygın kullanım onayı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe insanlık suçudur

BBP Genel Başkanı Destici: 28 Şubat başta olmak üzere millet iradesine yönelen tüm müdahaleleri lanetliyorum

Emine Erdoğan: 28 Şubat'ta gencecik insanların hayalleri ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi

Emine Erdoğan: 28 Şubat'ta gencecik insanların hayalleri ideolojik kurşunlarla delik deşik edildi
TİHEK Başkanı Arslan, 'postmodern darbenin' insan hakları ihlallerini anlattı

TİHEK Başkanı Arslan, 'postmodern darbenin' insan hakları ihlallerini anlattı
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'de demokrasinin teminatı bizatihi milletimizin kendisidir

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'de demokrasinin teminatı bizatihi milletimizin kendisidir