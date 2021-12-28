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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Yargıtay İstanbul'daki darbe faaliyetlerine katılan eski jandarmaların hapis cezalarını onadı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında eski İstanbul İl Jandarma Komutanı kurmay albay Gürcan Sercan'ın da bulunduğu 11 sanığa verilen müebbet, 26 sanığa ise 3 yıl ile 15 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına ilişkin hüküm onandı.

İsmet Karakaş   | 28.12.2021
Yargıtay İstanbul'daki darbe faaliyetlerine katılan eski jandarmaların hapis cezalarını onadı

Ankara

​​​​​​​Yargıtay 3. Ceza Dairesi, darbe girişimi sırasında İstanbul'daki eylemlere katıldığı belirlenen eski 39 jandarma personeli hakkında İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan ve istinaf mahkemesince de hukuka uygun bulunan hükme ilişkin temyiz başvurusunda bulunulan 38 sanık yönünden incelemesini tamamladı.

Buna göre, eski albaylar Gürcan Sercan ve Haydar Yalın ile Oktay Akkaya, Dursun Şimşek, Hayrettin Çatalkaya, Levent Özlü, İsrafil Bozdemir, Fatih Demirdirek, Cihat Nozoğlu, Musa Demirtaş ve Müjdat Aybey'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen müebbet; Kadir Özyurt, Harun Tayfur, Onur İnan, Erkan Karkın, Hasan Ataç, Erdal Koca, Kemal Şenay, Muhammet Girgin, Kenan Aslantaş, Yılmaz Candır, Samet Satılmış, Kerem Kartal, Barış Aras, Saim Kaya, Cem Koç, Harun Üstüntaş, Ahmet Özpehlivan, Ayhan Şahin ve Murat Akın'a ise aynı suça yardımdan 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 10 ay arasında değişen sürelerde hapis cezaları onandı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 ile 10 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası alan sanıklar Özkan Özen, Cengiz Karaca, Tuncay Sert, Muhammed Aliko, Mahmut Bal, Mikail Coşkunsu ve Selçuk Fıstık hakkındaki hükümlerin de onanması kararlaştırılırken, aynı suçtan mahkum edilen Mustafa Özyurt yönünden ise zamanında temyiz başvurusu yapılmadığından ret kararı verildi.

Dairenin kararında, yerel mahkemenin yargılamadaki usuli işlemlerinin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiği ifade edildi.

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