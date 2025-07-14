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Yaşam, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı dikildi

Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı toprakla buluşturuldu.

Özgün Tiran  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı dikildi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstasyon Caddesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'nda tören düzenlendi.

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Törende, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Başsavcı Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, kurum müdürleri ile gaziler tarafından 253 gül fidanı dikildi.


Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda ise 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı yakınlarında darbeci askerler tarafından tank ile ezilen otomobil sergilendi.




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