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Atatürk Havalimanı'nda 15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması
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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan'dan 15 Temmuz buluşmasına davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizi, 3 yıl önceki çağrımızda olduğu gibi, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz Destanı'na sahip çıkmak için bugün saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmamıza davet ediyorum." mesajını paylaştı.

Merve Yıldızalp   | 15.07.2019
Erdoğan'dan 15 Temmuz buluşmasına davet

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Destanı'na sahip çıkmak için milleti, saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmaya davet etti.

Erdoğan, Twitter'daki hesabından, 16 Temmuz 2016'da saat 00.38'de attığı "Milletimizi demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmak üzere meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum." şeklindeki mesajını tekrar paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni paylaşımında, "Milletimizi, 3 yıl önceki bu çağrımızda olduğu gibi, tarihe altın harflerle yazılan 15 Temmuz Destanı'na sahip çıkmak için bugün saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmamıza davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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