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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz oturumu için TBMM'de
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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Emine Erdoğan, "15 Temmuz'un yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Darbe girişimine gövdesini siper eden bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 15.07.2019
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un yıl dönümünde vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Darbe girişimine gövdesini siper eden bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum."

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