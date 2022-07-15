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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında TBMM'deki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma töreninde konuşuyor 15 Temmuz kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’deki kabri, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor Kutsal topraklardan dönen hacı kafilesi, Esenboğa Havalimanı'na geldi.
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Politika, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz şehitleri Ankara Emniyeti'nde anıldı

İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz ihanetini asla affetmeyeceklerini belirterek "Kiminle kucaklaşırlarsa kucaklaşsınlar, kimden helallik isterlerse istesinler bunları tekrar aramıza alacak değiliz. Mezarları dahi bu topraklara layık olamayacak." dedi.

Sefa Şahin   | 15.07.2022
15 Temmuz şehitleri Ankara Emniyeti'nde anıldı Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen anma programına katıldı.

Programa, 15 Temmuz gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ile gelen Soylu, gaziler ve şehit yakınlarıyla selamlaştı.

Soylu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi hedef aldığı noktalardan biri olan Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan 13 polis ve vatandaşın fotoğraflarının yer aldığı platforma kırmızı karanfil bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi Müezzini Fatih Derdiyok, Kur'an-ı Kerim okudu. Ankara Müftüsü Hasan Çınar, Ankara'da tüm camiler ve Kur'an kurslarında şehitler için okunan 3 bin 700 hatmin duasını yaptı.

Soylu, tek tek şehitlerin isimlerini okudu

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Ankara Emniyet Müdürlüğünde 13, Gölbaşı Özel Hareket Dairesi Başkanlığında 44, Genelkurmay Başkanlığı önü, Kahramankazan ve TÜRKSAT'ta daha birçok kişinin şehit ve gazi olduğunu hatırlattı.

Her sene olduğu gibi bu yıl da şehitler için yoklama alan Soylu, tek tek şehitlerin isimlerini okudu. Soylu'ya törendekiler "Burada" yanıtını verdi.

Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına her baktıklarında 15 Temmuz'da yaşananları hatırladıkların belirterek FETÖ'nün ihanetinin Türkiye'ye zarar vermediğini aksine daha da güçlenmesine vesile olduğunu söyledi.

"Türkiye 15 Temmuz'dan sonra daha yerli ve daha milli oldu"

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra daha yerli ve daha milli olduğunu ifade eden Soylu, Türkiye'nin terörden uyuşturucu mücadelesine kadar tarihindeki en başarılı sonuçları 15 Temmuz'dan sonra aldığını söyledi.

Soylu, millete laf söyleyenlerin, her gün bu milletin temiz evlatlarına iftira üstüne iftira videoları çekenlerin, devlete ve millete dil uzatanların hepsinin yurt dışında olduğuna dikkati çekerek "Hiçbirinin ne kendilerinin ne de efendilerinin bu devletle ve bu milletle baş edecek güçleri yoktur." ifadesini kullandı.

"15 Temmuz'un galibi millet"

15 Temmuz'un galibinin millet olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bize bu ihaneti yapanları asla affedecek değiliz. Kiminle kucaklaşırlarsa kucaklaşsınlar, kimden helallik isterlerse istesinler, kimlere amalı fakatlı cümleler kurdururlarsa kurdursunlar, bunları affedecek ve tekrar aramıza alacak değiliz. Mezarları dahi bu topraklara layık olamayacaktır. Yaşadığımız ihaneti unutacak değiliz. Şehitlerimizi unutacak değiliz. Şu binaya nasıl bomba attıklarını, şu evlatların üstüne nasıl kurşun yağdırdıklarını, bu millete nasıl silah doğrulttuklarını, kimlerin yurt dışından haber beklediğini, kimlerin yurt içinde, hangi adalarda, hangi masalarda, bu işi önünü arkasını planladığını, sonucunu maç izler gibi izlediğini de unutacak değiliz. Bilesiniz o gece gazilerimize, Turgut müdürümüze, kahraman aslanlarımıza yapılanları asla unutacak, unutturacak da değiliz.

Bilesiniz, 15 Temmuz'u asla sulandıramazlar, bizimle asla kucaklaşamazlar. Bileseniz, onları el altından affettirmeye çalışanlara sesleniyorum, bu millet bunun hesabını size soracaktır. Yaptığınız oyunun, yaptığınız tezgahın, birilerinin maşası olarak bu ülkeye yapmaya çalıştıklarınızın hepimiz ve herkes farkındayız. Siz bir şeyi hesap etmiyorsunuz, bugüne kadar da hesap etmediniz. Vallahi Allah'ı hesaba katmadınız billahi Allah'ı hesaba katmadınız, vallahi bu ülkenin şehitlerini, eli dualıları hesaba katmadınız. Kendilerine başka millet, başka vatan bulsunlar, tavrımız bu kadar açık ve nettir."

Gaziler ve şehit yakınları katıldı

Programa, Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Ersoy, bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Vali Mehmet Aktaş, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 15 Temmuz videoları izletildi.

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