'15 Temmuz hiç unutulmasın'
15 Temmmuz'da şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker, "15 Temmuz hiç unutulmasın. İşlesin tarihlere, kitaplara. Bir anne olarak yandım, tutuştum. Oğlumun acısı hiç geçmiyor." dedi.
Aydın
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker, 15 Temmuz'un unutulmamasını istedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Tellidede Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen törende, Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları şehitliklere çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından dua edilip, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
Buradaki programın sona ermesiyle Kemer Mezarlığı Şehitliği ziyaret edildi.
Programa, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
"15 Temmuz unutulmasın"
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker de oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü.
Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun acısının hiç geçmediğini, onun anılarıyla yaşadığını belirtti.
Anne Eker, şöyle konuştu:
"15 Temmuz hiç unutulmasın. Hiçbir zaman unutulmasın. İşlesin tarihlere, kitaplara. Bir anne olarak yandım, tutuştum. Acısı hiç geçmiyor. Hep içim yanıyor. Nereye baksam onu görüyorum. Allah hiçbir anneye bunu yaşatmasın. Makamına diyecek lafım yok. Ama anne yüreği hep yanıyor. O, dürüst, mert, düzgün bir çocuktu. Onun kıyafetlerini öpmekten, hatıralarıyla yaşamaktan başka elimden hiçbir şey gelmiyor. Ama 15 Temmuz unutulmasın. İçeridekiler idam olsun. Ben onların idam olmasını istiyorum. Onlar orada yaşamasın. Biz nasıl yanıp, tutuşuyoruz, onlar da yaşamasın."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.