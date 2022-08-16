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Emine Erdoğan, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Kraliçe Tunku Azizah ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, burada oluşturulan Malezya Bölümü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 16.08.2022
Emine Erdoğan, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah ile bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın eşi Kraliçe Tunku Azizah ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Kütüphanede, ilk olarak Saz ve Söz Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezen Emine Erdoğan ile Kraliçe Tunku Azizah, eserlere ilişkin bilgi aldı.

İki lider eşi daha sonra Nadir Eserler Kütüphanesi'ne geçerek, buradaki en eski Osmanlıca gastronomi kitaplarının sergilendiği bölümü gezdi. Emine Erdoğan, burada Kraliçe Tunku Azizah'a Malayca Mesnevi ile himayelerinde İngilizce olarak hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabını hediye etti.

Emine Erdoğan ve Kraliçe Tunku Azizah daha sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi içerisinde oluşturulan Malezya Bölümü'nün açılışını yaptı. Burada Kraliçe Tunku Azizah'ın hazırladığı gastronomi kitapları da yer alıyor.

Lider eşleri ayrıca Çocuk Kütüphanesi ve Divan Salonu'nu da gezerek, bilgi aldı.

Kaftanların sergilendiği defile

İki lider eşi daha sonra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında bir araya getirilen yöresel dokumaların yer aldığı "Türkiye Dokuma Atlası Sergisi"ni gezerek, dokumalar hakkında da bilgi aldı.

Emine Erdoğan ve Kraliçe Tunku Azizah, ardından olgunlaşma enstitülerince Türkiye'nin çeşitli yerlerine özgü kumaşlarla hazırlanan kaftanların sergilendiği defileyi izledi.

Defilede Kraliçe Tunku Azizah'a kızları prensesler Afzan Aminah ile Jihan Azizah, Emine Erdoğan'a da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın eşi Hümeyra Şahin Oktay eşlik etti.

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