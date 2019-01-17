Darbenin kilit ismi mahkeme başkanının sorularını yanıtlamadı

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, sanıklar savunma yapıyor.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Caymaz katılırken, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) sorun olması nedeniyle tutuklu sanıklara tek tek bağlanıldı.

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Duruşmada savunma yapan Kemal Batmaz'ın eşi tutuklu sanık Gonca Batmaz, eğitim hayatı boyunca ailesinin yanında kaldığını, devlet dahi kimseden maddi destek almadığını söyledi.

Jinekolog olduğunu ve tüp bebek alanında yurt içi ve dışında eğitim aldığını kaydeden sanık Batmaz, "Çok daha fazla para kazanma ihtimalim olmasına rağmen ülkeme faydalı olabilmek adına üniversite hastanesinde çalışmayı tercih ettim. Çok yoğun çalışıyordum. Öyle ki çocuklarımla bile yeterince ilgilenemiyordum. Hakkımdaki herhangi bir suçu işlemedim, kabul de etmiyorum. Eşimin tutuklanmasından yaklaşık 1 yıl sonra tutuklandım. Emniyette 1 gün sorgulandım. Bu süreçte bana bir suç isnat edilmedi. Eşimi darbeye katıldığı yönünde bir şekilde ikna etmem için evlatlarımla, ailemle ve bir doktor olarak mesleğimle tehdit edildim. Emniyette bana sürekli tutuklanacağım ve mallarıma el konulacağı söyleniyordu. Benim tutuklanmam eşimin tutuklanmasının devamı niteliğindedir. Tutuklanmam bana ve eşime baskı mahiyetindeydi. Hayatım boyunca böyle bir yapının içinde yer almadım." diye konuştu. Kızının ölümcül bir hastalığı olduğunu ve onun yanında bulunmak istediğini dile getiren Gonca Batmaz, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Batmaz, Mahkeme Başkanı'nın sorularına cevap verdi

Sanık savunmasının ardından Mahkeme Başkanı'nın sorularını yanıtladı.

Sanık Gonca Kaçmaz, "Eşiniz Kemal Batmaz, sürekli yurt dışına giriş çıkış yapmış. Hiç eşinizin davranışlarından şüphelenmediniz mi?" sorusuna, "Eşim evlendiğimizden beri sık sık yurt dışında gidip geldiği için şüphelenmedim." karşılığını verdi.

"MASAK raporlarına göre eşinizin üzerinde çok fazla gayrimenkul var. Toplamda 20 milyon lirayı buluyor. Eşiniz bu kadar parayı nasıl kazandı, biliyor muydunuz?" sorusu üzerine, "Bilmiyorum. Sadece İstanbul Fatih'teki evi biliyorum. Bizim 1 arabamız vardı, o da benim üzerimeydi. Eşim şirket aracını kullanırdı." diye konuştu.

Eşinin mal varlığını ilk defa mahkemede duymuş

Sanık Batmaz, eşinin mal varlığı ile ilgili bilgileri ilk defa mahkeme huzurunda duyduğunu savundu.

Mahkeme Başkanı'nın "15 Temmuz'da eşiniz Kemal Batmaz'ın Akıncı Üssü'nde bulunduğuna dair görüntüler var." hatırlatmasını yapması üzerine sanık Gonca Batmaz, "Görüntüleri televizyonda izledim. Eşime benziyor ama benzemiyor diyemem. Bilirkişi değilim. Ben onu yurt dışında zannediyordum. Çok şaşırdım şok oldum." ifadesini kullandı.

Mahkeme Başkanı'ndan Kemal Batmaz'a uyarı

Sanık Gonca Batmaz'ın ardından FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin dava kapsamında tutuklu bulunan sanık Kemal Batmaz'ın savunması alındı.

Hakkındaki iddialar dışında savunma yaptığı için mahkeme başkanı tarafından sözlü olarak iki kez uyarılan sanık Kemal Batmaz, 15 Temmuz 2016'da Ankara Çayyolu'nda bulunan araçla hiçbir ilgisinin olmadığını, bu aracı da kendisinin oraya bırakmadığı söyledi.

Soruları yanıtlamadı

Sanığın savunmasını bitirmesinin ardından Mahkeme Başkanı, "Üzerinize kayıtlı kaç taşınmaz var? Adil Öksüz'ü tanıyor musunuz? 15 Temmuz'da Ankara'ya nasıl gittiniz?" sorularını yöneltti. Bunun üzerine Batmaz, "Adil Öksüz'ü tanımıyorum. Çok spekülatif olduğu için bu soruya cevap verdim. Diğer sorularınıza yanıt vermeyeceğim." dedi

Başkan son olarak sanığa, "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusunu yöneltti. Kemal Batmaz, "Dahlim yok ki pişman olayım. Hiçbir şekilde dahlim yok." cevabını verdi.

Davada ara karar

Duruşmada, tutuklu sanık Rüştü Karakaya'nın avukatı, müvekkilinin Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki devam eden bir dava kapsamında aynı suçlardan yargılandığını belirterek, dosyanın ayrılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, delillerin toplanmış olması, ByLock kullanıcısı olmadığının tespit edilmesi, mahkemeye sunulan satış sözleşmesinde Kemal Batmaz'ın imzasının bulunması, 19 aydan beri tutuklu olması, tutuklulukta geçirdiği süre, 69 yaşında olması ve dosyaya sunulan sağlık raporlarına göre kalp krizi geçirme riski bulunmasını dikkate alarak sanık Cemal İbrahim Demirhisar'ın yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.

Bank Asya konusunda uzman bilirkişiden, sanıkların hesap durumuna ilişkin rapor alınmasına hükmeden heyet, sanıklar Gonca Batmaz ve Rüştü Karakaya'nın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Sanık Rüştü Karakaya hakkında örgüt kurma ve yönetme suçundan Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davasının bulunduğunu ve sanığın aynı suçlardan görülmekte olan davada yargılandığı gerekçesiyle, birleştirme konusunda muvafakat sorulması için Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasına karar veren heyet, Karakaya'dan el konulan ve suçtan kaynaklanan geliri olduğuna ilişkin delil bulunmayan 27 bin 695 liranın iadesine hükmetti.

Heyet, Kemal Batmaz hakkındaki dosyanın, aynı sanık hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssündeki eylemlere ilişkin davayla birleştirilmesiyle ilgili mahkemeden görüş sorulmasına karar verdi.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesi ve istenen raporların dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 30 Nisan 2019'a erteledi.

Muhabir: Başak Akbulut Yazar-Murat Paksoy-Murat Kaya