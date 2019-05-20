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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanına suikastın başındaki generalden 'ateistim' savunması

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimini planlayan ve yöneten eski tuğgeneral Sönmezateş, duruşmada FETÖ'cü olmadığını iddia ederek, "Ateistim. Vasiyetimdir, mezarıma hiçbir FETÖ'cü gelmesin." dedi.

İsmet Karakaş   | 20.05.2019
Cumhurbaşkanına suikastın başındaki generalden 'ateistim' savunması

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planlayan ve yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Sönmezateş, darbe girişiminden bütün siyasi partilerin haberi olduğunu iddia ederek darbeye katılanlar arasında farklı siyasi gruplardan kişilerin de bulunduğunu öne sürdü.

15 Temmuz'dan önce kendisine ismini vermediği bir komutanın darbe olması halinde hangi tarafta yer alacağını sorduğunu anlatan Sönmezateş, "Ben de 'Biz askeriz, siz komutansınız. Siz hangi tarafta yer alırsanız biz de o tarafta yer alırız.' dedim. Burada isim vermeyeceğim." diye konuştu.

Sanık Sönmezateş, 2016 Nisan ya da mayıs ayında Albay Mete Kuş'un yanına gelerek darbe olabileceğini söylediğini iddia etti.

FETÖ üyelerinin bir kısmının da darbeye destek vermediğini savunan Sönmezateş, "Darbe öncesi herkes pozisyon almış, MİT, Emniyet İstihbarat pozisyon almış, bütün cemaatler, ulusalcılar, Perinçek ekibi pozisyon almış. Evet, FETÖ de pozisyon almış ancak ikiye ayrılmış. Şahin kanat 'Darbeye katılalım' demiş, diğer taraf ise çekimser kalmış." dedi.

"Mezarıma hiçbir FETÖ'cü gelmesin"

FETÖ ile ilk temasının 15 yıl önce gerçekleştiğini beyan eden Sönmezateş, 2004'te binbaşı rütbesiyle İzmir'de görev yaptığı sırada Karşıyaka İmam Hatip Lisesi ile örgütün kapatılan eğitim kurumu Yamanlar Koleji'ne Milli Güvenlik dersi vermeye gittiğini söyledi.

FETÖ'cü olmadığını savunan ve "Ben ateistim" diyen Sönmezateş, "Bir gün öleceğim, vasiyetimdir. Mezarıma hiçbir FETÖ'cü gelmesin." ifadelerini kullandı.

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