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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beraberindeki heyet ile Edirnekapı Mezarlığı’ndaki 15 Temmuz Şehitliğinde düzenlenen anma törenine katılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “1. Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu”nun startı Ankara Millet Bahçesi'nden veriliyor.
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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ortaya konulan şanlı direnişle işgalcilere geçit verilmediğini belirterek, "15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tosun   | 15.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajının yer aldığı Türkçe ve İngilizce anma ilanı bugün bazı gazetelerde yayımlandı.

Türkiye aşkına çarpan yüreklerin, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe görünümlü işgal girişimine karşı destansı bir mücadeleyle tarih yazdığını vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Devlet ve millet olarak yılmadan, yıkılmadan omuz omuza ortaya koyduğumuz şanlı direnişle işgalcilere geçit vermedik, kutlu bir zafere daha eriştik. O gece derin bir basiret ve büyük bir kahramanlıkla vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdini selamlıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz
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