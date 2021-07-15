Bayraktar AKINCI 15 Temmuz anısına gökyüzüne '15' yazacak ve hilal çizecek
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan, Bayraktar AKINCI'nın 15 Temmuz anısına gökyüzüne '15' yazacağı ve hilal çizeceğine ilişkin paylaşımda bulundu.
İstanbul
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına gökyüzüne "15" yazıp, hilal çizeceğini duyurdu.
Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar AKINCI S-1, Çanakkale Saros Körfezi'nde yaptığı eğitim uçuşunda 15 Temmuz anısına gökyüzüne 15 yazacak ve hilal çizecek. Tüm Şehit ve Gazilerimize rahmet ve saygıyla... #TürkiyeGeçilmez" ifadelerini kullandı.
Bayraktar #AKINCI S-1, Çanakkale Saros Körfezi'nde yaptığı eğitim uçuşunda #15Temmuz anısına gökyüzüne 1️⃣5️⃣ yazacak ve 🌙 çizecek.✈🐳🚀— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 15, 2021
Tüm Şehit ve Gazilerimize rahmet ve saygıyla... 🌹#TürkiyeGeçilmez 🇹🇷 pic.twitter.com/xVpvXz1NDQ
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), geçen hafta gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.