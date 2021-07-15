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Teknoloji, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Bayraktar AKINCI 15 Temmuz anısına gökyüzüne '15' yazacak ve hilal çizecek

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan, Bayraktar AKINCI'nın 15 Temmuz anısına gökyüzüne '15' yazacağı ve hilal çizeceğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Tolga Yanık   | 15.07.2021
Bayraktar AKINCI 15 Temmuz anısına gökyüzüne '15' yazacak ve hilal çizecek

İstanbul

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına gökyüzüne "15" yazıp, hilal çizeceğini duyurdu.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar AKINCI S-1, Çanakkale Saros Körfezi'nde yaptığı eğitim uçuşunda 15 Temmuz anısına gökyüzüne 15 yazacak ve hilal çizecek. Tüm Şehit ve Gazilerimize rahmet ve saygıyla... #TürkiyeGeçilmez" ifadelerini kullandı.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), geçen hafta gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkarak ve 25 saat 46 dakika havada kalarak, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmıştı.

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