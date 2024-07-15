15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitler mezarları başında anıldı.
Ankara
Sakarya
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak için Sakarya'daki mezarı başında anma töreni yapıldı.
Gökbayrak'ın Arifiye ilçesi Hanlıköy'deki mezarı başında düzenlenen törene, şehidin eşi Necla, annesi Ferdane, çocukları Ceyda, Elif ve Alperen, kardeşleri Mesut ve Saim Gökbayrak, ablası Fikriye Aslan ile kayınpederi Fevzi Dayan katıldı.
Törende, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Garnizon Komutan Vekili Albay Tarık Demirci, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar ile vatandaşlar da hazır bulundu.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edilen törende, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.
Protokol üyeleri, mezarlıktaki anma töreninin ardından şehidin ailesinin evini de ziyaret etti.
Düzce
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan da memleketi Düzce'deki mezarı başında anıldı.
Darbe girişiminin 8. yılında Düzce Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
Törene, şehidin babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, İl Jandarma Alay Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Daha sonra, Baysan'ın Beyköy beldesindeki kabri ziyaret edildi. Burada okunan duanın ardından protokol üyeleri, şehidin ailesinin evine de ziyarette bulundu.
Adana
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.
Fotoğraf: Nurşin Mağın/AA
Vali Yavuz Selim Köşger, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç ve diğer katılımcılarla kabirlere karanfil bıraktı.
Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Köşger, "FETÖ teröristleri, bu millete, milletin silahını doğrultulmaya kalkıştı. Bütün millet ayağa kalkarak askerin, polisin içindeki vatanperver evlatlarımızla badireyi savuşturdu. Allah bir daha böyle acıları millete göstermesin." diye konuştu.
Baba Oruç da evlatlarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Evlatsız yaşarız ama vatansız yaşayamayız. Allah bizi vatansız, yurtsuz yapmasın." dedi.
Mersin
Mersin'de de şehit yakınları, Toroslar ilçesi Mersin Asri Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.
Fotoğraf: Serkan Avci/AA
Türk bayraklarıyla donatılan kabirlerin bakımını yapan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek de şehit aileleriyle görüştü, mezarlara çiçek koydu.
Osmaniye
Osmaniye'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi.
Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA
Şehit yakınları, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ile Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in de katıldığı programda İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.
İl Müftüsü Ali Çakmak'ın dualarına eşlik eden katılımcılar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Vali Yılmaz, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Karacatilki'nin ailesine başsağlığı diledi.
15 Temmuz şehidi Fatih Dalgıç, Eskişehir'de kabri başında anıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan, arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı.
Alikan Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen törene, şehidin annesi Asiye Dalgıç ve yakınları ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvvetleri ve Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile vatandaşlar katıldı.
Törende, protokol üyeleri, şehidin mezarına kırmızı gül bıraktı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, duaların ardından sona erdi.
Katılımcılar daha sonra şehit polisin aynı mahallede bulunan ailesinin evini ziyaret etti.
Antalya'da 15 Temmuz şehidinin kabri ziyaret edildi
Uncalı Mezarlığı Şehitliği'nde düzenlenen törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş ve Tuba Vural Çokal, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, polis ve askeri erkan ile şehit yakınları katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın kabrine protokol üyeleri tarafından karanfil bırakıldı. Protokoldekiler, diğer şehitlerin mezarlarını da ziyaret ederek dua okudu.
Vali Yazıcı ve protokol üyeleri daha sonra şehit Muhammet Oğuz Kılınç'ın babası Zeki ve annesi Meliha Meltem Kılınç'ı evinde ziyaret etti.
Baba Kılınç, AA muhabirine, 15 Temmuz'un Türk milleti için ikinci Çanakkale destanı olduğunu belirterek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işgalcilere ve düşmanlara karşı mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Kıyamete kadar Anadolu topraklarını koruyabilmek için her daim hazır olunması gerektiğini vurgulayan Kılınç, şunları kaydetti:
"Şehit aileleri olarak evlatlarımızın bize vatan olarak bıraktığı bu memleketi inşallah kıyamete kadar, son nefesimize kadar koruyacağız. Memleketimizde gençlerimizin duyarlı olmasını istiyoruz. Unutmamalarını istiyoruz. Bizler onu zaten unutmuyoruz. Bugün Ömer Halisdemir'leri, Fethi Sekin'leri kimse unutmasın. Muhammed Oğuz Kılınç'ları kimse unutmasın. 40 yıllık planlar yapanlar bir 40 yıl daha planlar yaparak bu memleketi parçalamak, bölmek isteyeceklerdir. Çünkü Anadolu toprakları çok kıymetli topraklar. Bu zamana kadar gençlerimiz, bu milletin evlatları vatanına sahip çıktılar. Bundan sonra da çıkacaklarına inanıyorum."
Şehidin annesi Meliha Meltem Kılınç ise 15 Temmuz'un hayatının en acı günü olduğunu dile getirerek, "O kadar üzgünüm ki. Evlat acısı çok zor. Ama bu evlat acısını sadece ben yaşamıyorum. Türk milleti de 15 Temmuz gibi bir acı günü yaşadığı için onlar da bu acıyı hissediyorlar. Her zaman için devletimiz, milletimiz zaten yanımızda oldu. Onların varlığı bize her zaman güç verdi. Bu acıyı, 15 Temmuz gibi bir günü yaşattıkları için o FETÖ'cü hainleri hiçbir zaman affetmiyorum. Affetmeyeceğim. Rabbim de affetmesin." dedi.
İzmir
İzmir'de Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki törene Vali Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ile 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Süleyman Elban, 15 Temmuz'da milletin gösterdiği cesaret ve fedakarlığın Türkiye'nin bağımsızlığına ve hürriyetine olan inancı pekiştirdiğini söyledi.
Türkiye'nin 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tek devlet, tek millet ilkeleri doğrultusunda hain saldırıyı bozguna uğrattığını aktaran Elban, "Milletimizin var olduğu günden bu yana kurduğu devletlere yönelik tehdit, terör saldırıları olmuştur. Milletimiz ve devletimiz hepsinden zaferle çıkmayı başarmıştır. Bunlara karşı olan mücadelemizi asla bırakmadık ve bırakmayacağız." dedi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın duasının ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.
Manisa
Garnizon Şehitliği'ndeki törene Vali Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Zeynel Abidin Alptekin, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ve vatandaşlar katıldı.
Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vali Ünlü, yaptığı konuşmada 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin Türk milletinin direnişiyle püskürtüldüğünü belirterek, "15 Temmuz gecesi milletçe destan yazdık. Bu destanı yazarken şehitlerimiz canlarını feda ettiler. Onları asla unutmayacağız ve her zaman anacağız." ifadelerini kullandı.
Hatuniye Camisi İmam Hatibi Adem Karakuş'un Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun dua etmesiyle devam eden programda protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Uşak
Şekerevleri Mezarlığı'ndaki şehitlikte gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te şehit olan polis memuru Mehmet Çetin'in Yoncalı köyündeki kabri başında da anma töreni düzenlendi.
Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu'nun da katıldığı törende şehit Çetin'in yakınları tarafından mezarına karanfil bırakıldı.
Denizli
Denizli'de Asri Mezarlık'taki asker ve polis şehitliğinde Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyelerinin katıldığı törende Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.
Protokol üyeleri şehitlerin kabirlerini ziyaret edip karanfil bıraktı.
Vali Coşkun ve beraberindekiler 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda anı defterini imzaladıktan sonra meydanda kurulan fotoğraf sergisini gezdi.
Aydın
Aydın'da da Tellidede Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Programda Vali Yakup Canbolat'ın Şehitlik Anı Defteri'ni imzalamasının ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.
Programa Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yiğit Menderes, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve siyasi parti temsilcileri katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.