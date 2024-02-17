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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde STK temsilcileri ile bir araya geldiği programda konuşuyor.
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Erzincan'daki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının lisans şartlarının ortadan kalktığı belirlenerek, çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği bildirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Erzincan'daki maden ocağının çevre izin ve lisans belgesi iptal edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta toprak kayması olayının meydana geldiği maden ocağının, lisans şartlarının ortadan kalktığı tespit edildiğinden çevre izin ve lisans belgesi iptal edilmiştir." ifadeleri kullandı.

Toprak kayması sonucu akan malzemenin, geçici olarak depolanacağı alanın belirlendiği de belirtilen açıklamada, "Geçirimsizliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar, Bakanlığımız gözetiminde devam etmekte olup mevcut alanda sızdırmazlık şartlarının sağlanmasının ardından, bölgeye akan malzemenin hazırlanan bu alana kaldırılmasına başlanacaktır." denildi.

Yüzeysel sular ile yer altı sularında ve hava kalitesinde olumsuz bir durum tespit edilmedi

Bakanlığın bölgedeki yüzeysel sular ve yer altı suları ile toprak kirliliği kapsamında çevresel izleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgedeki hava kalitesi de aynı şekilde sürekli izlenmektedir. Şimdiye kadar tamamlanan analiz sonuçlarına göre, yüzeysel sular ile yer altı sularında ve hava kalitesinde olumsuz bir durum tespit edilmemiş olup analiz çalışmalarına Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, Çevre Referans Laboratuvarı ve yetkili çevre laboratuvarlarında devam edilmektedir. Konuyla ilgili tüm birimlerimiz sahada çalışmalarına devam etmekte olup süreci hassasiyetle takip etmekteyiz."

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