Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'ye rahmet diledi.
Ankara
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Halil İbrahim Çete'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
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Pençe Yıldırım Harekâtı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Halil İbrahim Çete'ye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 27, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/ZUaX0n5oNL