Dolar
13.80
Euro
15.68
Altın
1,888.42
ETH/USDT
2,735.00
BTC/USDT
38,806.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yayındayız
logo
Gündem

Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete silah kazası sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin silah kazası sonucu şehit olduğunu bildirdi.

İsa Toprak, Salim Taş   | 27.02.2022
Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete silah kazası sonucu şehit oldu Fotoğraf: Salim Taş/AA

Ankara/Hatay

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, derin bir acı ve üzüntüye neden olan olayda hayatını kaybeden şehit Çete için Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı dileğine yer verildi.

Ailesine acı haber ulaştırıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin şehadet haberi, Hatay'da yaşayan ailesine ulaştırıldı.

27 yaşındaki şehidin Altınçay Mahallesi'nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Cahide Çete'ye şehadet haberini askeri yetkililer verdi.

Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin bekar olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

Benzer haberler

Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete silah kazası sonucu şehit oldu

Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete silah kazası sonucu şehit oldu

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun ilk kadın jet pilotu Altınçekiç'i andı

Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun ilk kadın jet pilotu Altınçekiç'i andı
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi