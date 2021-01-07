Euro
9.01
Dolar
7.31
BIST 100
1,505.42
Altın
1,920.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Kongre Binası içerisinden çıkarılan protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı
logo
#haberici

AB Konseyi Başkanı Michel: ABD yönetimin Biden'a barışçıl devrinin sağlanacağına inanıyoruz

AB Konseyi Başkanı Michel, "ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz" dedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 07.01.2021
AB Konseyi Başkanı Michel: ABD yönetimin Biden'a barışçıl devrinin sağlanacağına inanıyoruz

Brüksel

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Washington'daki olayların ardından "ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Michel, ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının Kongre binasına zorla girmeye çalışması ve çıkan şiddet olaylarıyla ilgili sosyal medyada paylaşımda bulundu.

ABD Kongresinin "demokrasi mabedi" olduğunu belirten Michel, "Washington'da bu gece yaşanan görüntülere şahitlik etmek şoke edici. ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump taraftarlarının Kongre binasına girmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Beyaz Saray önündeki mitingin ardından 3 Kasım 2020'de yapılan seçimin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto amacıyla barikatları aşarak Kongre binasına girmişti. 

Başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, olaylarda çok sayıda polis ile bazı göstericiler yaralanmıştı. 

Trump, taraftarlarından "evlerine dönmelerini" istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 548 kişi hayatını kaybetti
Nijerya ay sonuna kadar Pfizer-BioNTech aşısını almaya başlayacak
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 87 milyonu geçti

Benzer haberler

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: ABD seçimini Biden kazanmıştır

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: ABD seçimini Biden kazanmıştır

AB Konseyi Başkanı Michel: ABD yönetimin Biden'a barışçıl devrinin sağlanacağına inanıyoruz

AB Komisyonu Moderna'nın Kovid-19 aşısına onay verdi

AB üyesi 13 ülkeden 'yakın bölgelere de aşı sağlansın' mektubu

AB üyesi 13 ülkeden 'yakın bölgelere de aşı sağlansın' mektubu
AB Hong Kong'da gözaltına alınan muhaliflerin serbest bırakılmasını istedi

AB Hong Kong'da gözaltına alınan muhaliflerin serbest bırakılmasını istedi

Macaristan'dan Avrupa Adalet Divanının helal-koşer kesim yasağı kararına tepki

Macaristan'dan Avrupa Adalet Divanının helal-koşer kesim yasağı kararına tepki