Među žrtvama su dvije osobe koje su stradale u rijeci Seni i motociklist poginuo u saobraćajnoj nesreći, dok su vlasti širom Francuske uhapsile više od 890 ljudi tokom slavlja

Tri osobe poginule u neredima tokom proslave PSG-ove pobjede u Francuskoj Među žrtvama su dvije osobe koje su stradale u rijeci Seni i motociklist poginuo u saobraćajnoj nesreći, dok su vlasti širom Francuske uhapsile više od 890 ljudi tokom slavlja

Proslave pobjede Paris Saint-Germaina u Ligi prvaka UEFA u Francuskoj završile su tragično sa tri smrtna slučaja, uključujući dvije osobe koje su se utopile u rijeci Seni i jednog motociklistu poginulog u saobraćajnoj nesreći, saopćilo je parisko Tužilaštvo, javlja Anadolu.

Tokom nasilja zabilježena su i masovna hapšenja širom zemlje, dok vlasti istražuju okolnosti nesreća.

Navodi se da su dvije osobe poginule nakon pada u rijeku Senu tokom proslave, objavila je francuska televizija France Info.

Jedna od žrtava pronađena je u subotu u srčanom zastoju nakon što je navodno dobrovoljno skočila u Senu prije nego što je potonula. Uprkos tome što je hitno prevezen u bolnicu u kritičnom stanju, kasnije je proglašen mrtvim.

Druga žrtva pronađena je u Seni u nedjelju nakon što je navodno pala u vodu.

Pokrenute su odvojene istrage kako bi se utvrdili uzroci dvije smrti.

Treća žrtva bio je motociklista koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći tokom proslave.

Ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez izjavio je u ponedjeljak za "France Inter" da su vlasti izvršile više od 890 hapšenja širom zemlje tokom dvodnevnog perioda.

Rekao je da ta brojka predstavlja povećanje od više od 45 posto u odnosu na prethodnu godinu.