Francuska se priprema za peti toplotni val od juna Meteo-France izdao narandžasto upozorenje za 22 departmana, očekuju se temperature blizu 40 stepeni

Francuska se ove sedmice priprema za peti toplotni val od juna, a u ponedjeljak je u 22 departmana proglašen narandžasti nivo upozorenja zbog visokih temperatura.

Francuska meteorološka služba Meteo-France izdala je narandžasto upozorenje za 22 departmana širom zemlje, jer se s dolaskom toplotnog vala očekuju temperature blizu 40 stepeni Celzijusa.

Meteo-France je također upozorio da će opasnost od požara u mnogim departmanima u ponedjeljak i utorak ostati visoka.

U zemlji će ove sedmice biti zabilježen peti toplotni val od juna, a temperature će porasti u gotovo cijeloj zemlji i povremeno prelaziti 40 stepeni Celzijusa. Vrhunac nadolazećeg toplotnog vala očekuje se sredinom sedmice, objavila je televizija BFMTV.

I petak bi trebao biti veoma topao, ali se očekuje pad temperatura. Kiša se uglavnom u istočnim dijelovima zemlje očekuje u subotu, što bi moglo donijeti olakšanje od vrućina.