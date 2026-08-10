Oko 179.789 putnika prevezeno je na 935 letova, dok su i dolazni i odlazni saobraćaj, kao i međunarodni i domaći letovi, pokazali uravnotežen intenzitet, prema podacima uprave aerodroma HEAS

Istanbulski aerodrom "Sabiha Gokcen" ponovo oborio dnevni rekord po broju putnika Oko 179.789 putnika prevezeno je na 935 letova, dok su i dolazni i odlazni saobraćaj, kao i međunarodni i domaći letovi, pokazali uravnotežen intenzitet, prema podacima uprave aerodroma HEAS

Aerodrom "Sabiha Gokcen" u Istanbulu, smješten na azijskoj strani turske metropole, zabilježio je najprometniji dan u historiji sa 179.789 putnika na 935 letova 9. augusta, saopćila je Kompanija za upravljanje aerodromima i vazduhoplovnu industriju (HEAS).

Oko 56,5 posto letova tokom rekordnog dana bilo je međunarodno, a 43,5 posto domaće, dok se 56 posto putničkog prometa odnosilo na međunarodne letove, a 44 posto na domaće.

Dolazni putnici činili su 50,4 posto ukupnog prometa, dok je udio odlaznih putnika iznosio 49,6 posto, što ukazuje na uravnotežen intenzitet saobraćaja.

Faruk Kacir, generalni direktor HEAS-a, rekao je da novi rekord operativnog kapaciteta aerodroma predstavlja potvrdu kvaliteta usluge i povjerenja putnika.

"Nastavit ćemo dodatno razvijati aerodrom Sabiha Gokcen i ostvarivati nove uspjehe zahvaljujući našoj posvećenosti neometanom i sigurnom poslovanju", rekao je.

Uprava aerodroma HEAS i operater terminala Istanbul "Sabiha Gokcen" (ISG) tokom dana su upravljali velikim obimom putnika i letova. HEAS je osigurao neometano odvijanje operacija u zračnom saobraćaju, na platformi i pistama, kao i drugih aerodromskih aktivnosti, dok su timovi ISG-a upravljali protokom putnika, sigurnošću, čišćenjem, usmjeravanjem i drugim procesima vezanim za iskustvo putnika.

Koordinirani napori omogućili su kontinuitet operacija uprkos velikom obimu saobraćaja, dok je prethodni rekord od 174.325 putnika na 919 letova, postavljen 2. augusta 2026. godine, novim saopćenjem ažuriran kako bi odražavao najnoviji rekord.